Винний аукціон в Каліфорнії зібрав 13,6 млн дол. на благодійність
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Організаторам щорічного благодійного аукціону в Каліфорнії вдалося зібрати 13,6 млн доларів на благодійність, передає УНН з посиланням на Wine Spectator.
Відзначається, що аукціон проходить 38-й рік поспіль. У поточному році він відбувся в період з 31 травня по 2 червня і привернув 13,6 млн дол. Минулого року організаторам заходу вдалося зібрати 15,7 млн дол.
Усі кошти, зібрані на аукціоні, перераховуються безпосередньо в організації, які допомагають місцевим жителям оплатити програми громадської охорони здоров'я і дитячої освіти.
Нагадаємо, раніше винний аукціон в США перерахував 15 млн дол. нужденним дітям.
Як повідомляв УНН, українці не шкодують грошей на тютюн і алкоголь. Витрати наших співвітчизників на ці товари рекордно зросли в першому кварталі поточного року.
В середньому кожен українець витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.
Паралельно серед вітчизняних споживачів зростає і популярність вина.
Відповідаючи на нові тренди споживчого поведінки, українська компанія Beverage Trading Company нещодавно презентувала лінійку сучасних вин "Felicitas". Практично відразу після цього новий бренд був удостоєний нагороди "Відкриття року" на міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK 2018.