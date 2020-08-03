Винищувачі Ізраїлю вразили військові цілі ХАМАС в Газі у відповідь на запуск ракети

ukru
19 березня, 18:42 • 38731 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 83151 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 90872 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113117 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119739 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117102 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152338 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125032 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124740 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123882 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 29389 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 32307 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 37825 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 32906 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 33730 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 81701 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102594 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84270 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152338 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51560 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58897 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107818 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126084 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125482 перегляди
Актуальне
Винищувачі Ізраїлю вразили військові цілі ХАМАС в Газі у відповідь на запуск ракети

Винищувачі Ізраїлю вразили військові цілі ХАМАС в Газі у відповідь на запуск ракети

Київ • УНН

 • 20201 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ізраїльські винищувачі вразили в понеділок військові цілі руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск ракети по території Ізраїлю в неділю ввечері. Про це повідомила армійська пресслужба, передає УНН.

“Раніше в неділю ввечері з сектора Газа була випущена ракета по Ізраїлю. У відповідь на це недавно ізраїльські винищувачі і літальні апарати вразили терористичні цілі ХАМАС в секторі Газа”, — йдеться в повідомленні.

Серед уражених об’єктів військові перерахували підземні структури, а також завод з виробництва бетону для зведення тунелів. “Армія з великою серйозністю розглядає будь-яку терористичну діяльність проти Ізраїлю і продовжить діяти при необхідності проти спроб завдати шкоди ізраїльському цивільному населенню”, — відзначили в пресслужбі і поклали на ХАМАС “відповідальність за всі події, що відбуваються в або з сектора Газа”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Ізраїлю Нетяньяху попередив про проведення військової операції в Газі в разі продовження обстрілу

Раніше, у неділю ввечері, палестинські радикали з сектора Газа випустили одну ракету по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. До цього армійська пресслужба поінформувала, що сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот на півдні єврейської держави і ряді районів, прилеглих до сектору Газа.

У попередній раз палестинські радикали з Гази випустили ракету 5 липня, вона була перехоплена ізраїльською системою ППО. У відповідь ізраїльські літаки і винищувачі також атакували військові цілі руху ХАМАС в секторі. До цього з сектора по Ізраїлю були випущені дві ракети 26 червня та по одній ракеті 15 червня, 6 травня і 27 березня. У відповідь армія Ізраїлю наносила удари по військових об’єктах ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС попередив Ізраїль: вважатимемо анексію Західного берега річки Йордан “оголошенням війни”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32