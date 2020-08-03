Винищувачі Ізраїлю вразили військові цілі ХАМАС в Газі у відповідь на запуск ракети

“Раніше в неділю ввечері з сектора Газа була випущена ракета по Ізраїлю. У відповідь на це недавно ізраїльські винищувачі і літальні апарати вразили терористичні цілі ХАМАС в секторі Газа”, — йдеться в повідомленні.

Серед уражених об’єктів військові перерахували підземні структури, а також завод з виробництва бетону для зведення тунелів. “Армія з великою серйозністю розглядає будь-яку терористичну діяльність проти Ізраїлю і продовжить діяти при необхідності проти спроб завдати шкоди ізраїльському цивільному населенню”, — відзначили в пресслужбі і поклали на ХАМАС “відповідальність за всі події, що відбуваються в або з сектора Газа”.

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Раніше, у неділю ввечері, палестинські радикали з сектора Газа випустили одну ракету по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. До цього армійська пресслужба поінформувала, що сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот на півдні єврейської держави і ряді районів, прилеглих до сектору Газа.

У попередній раз палестинські радикали з Гази випустили ракету 5 липня, вона була перехоплена ізраїльською системою ППО. У відповідь ізраїльські літаки і винищувачі також атакували військові цілі руху ХАМАС в секторі. До цього з сектора по Ізраїлю були випущені дві ракети 26 червня та по одній ракеті 15 червня, 6 травня і 27 березня. У відповідь армія Ізраїлю наносила удари по військових об’єктах ХАМАС.

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