Викрито чиновницю держбанку, яка наживалася на переселенцях – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Харкові викрили завідувачку відділення одного з державних банків на зловживаннях з обслуговування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця систематично вимагала від "переселенців" гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку. За кожного "клієнта" на підставі наявності лише його пенсійної банківської картки завідувачка одержувала від посередників від 200 гривень за кожне продовження нарахувань", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, через протиправну оборудку чиновниця, з порушенням чинного законодавства, нараховувала пенсії громадянам, які фактично не змінювали місце проживання і продовжують мешкати у тимчасово окупованих районах Донбасу.
"У межах відритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання керівницею відділення двох "траншів" неправомірної вигоди на загальну суму майже п’ятнадцять тисяч гривень", - зазначили у СБУ.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці держбанку підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
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