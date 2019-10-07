Разоблачена чиновница госбанка, которая наживалась на переселенцах — СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Харькове разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, из-за противоправной сделки чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.
"В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен", - отметили в СБУ.
Сейчас решается вопрос о сообщении чиновницы госбанка подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, частный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников.