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Разоблачена чиновница госбанка, которая наживалась на переселенцах — СБУ

Киев • УНН

 • 11493 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Харькове разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Разоблачена чиновница госбанка, которая наживалась на переселенцах — СБУ

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, из-за противоправной сделки чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

"В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен", - отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновницы госбанка подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, частный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников.

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