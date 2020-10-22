Викрадення доньки телеведучої Альони Лоран: суд сьогодні планує обрати запобіжні заходи двом підозрюваним

“Сьогодні о 16:00 Печерський суд має обирати запобіжний захід двом підозрюваним”, — сказали в пресслужбі.

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Нагадаємо, у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера і ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення було затримано.