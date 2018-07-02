Викрадачів сина лівійського дипломата заарештували без права на заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту викрадачам сина лівійського дипломата без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 двом зловмисникам, які посередені дня у центрі столиці викрали іноземного громадянина, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, злочин стався 25 червня близько 12 години дня на вулиці Тургенівській. Діючи згідно розробленого плану, зловмисники напали на потерпілого (26-річного сина лівійського дипломата), силоміць посадили його у машину та вивезли у невідомому напрямку. У подальшому, протягом дня викрадачі утримували чоловіка з метою отримання викупу за його звільнення.
Не отримавши викуп, нападники звільнили заручника. Надалі завдяки оперативному реагуванню столичних правоохоронців викрадачів затримали.
Ними виявилися двоє громадян Єгипту, 1980 та 1996 р.н. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
За вчинене іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.