Викрадачів 9-річного хлопчика заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Двом викрадачам, які взяли у заручники 9-річного хлопчика, прокуратурою Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
У середу, 1 лютого, за клопотанням Білоцерківської місцевої прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці двом викрадачам, які взяли у заручники 9-річного хлопчика та вимагали викуп.
Так, 29 січня до поліції звернулась пенсіонерка та повідомила, що цього ж дня її онук пішов з дому гратися у двір та зник.
Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний житель смт. Гребінки, Васильківського району. З’ясувалося, що чоловік шляхом обману заманив хлопця до себе додому, де разом з спільником зв’язали його і насильно утримували, вимагаючи від родичів за його звільнення викуп у 10 тисяч гривень. Однак, 9-річний хлопчик за відсутності зловмисників сам звільнився з полону та на маршрутному таксі повернувся додому. Злочинців затримали наступного дня.
У вівторок, 31 січня, чоловікам повідомлено про підозру за ч.2 ст.147 (захоплення заручників) Кримінального Кодексу України.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.