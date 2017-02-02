Похитителей 9-летнего мальчика арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Двум похитителям, которые взяли в заложники 9-летнего мальчика, прокуратурой Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В среду, 1 февраля, по ходатайству Белоцерковской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца двум похитителям, которые взяли в заложники 9-летнего мальчика и требовали выкуп.
Так, 29 января в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и исчез.
Работники полиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель пгт. Гребенки, Васильковского района. Выяснилось, что мужчина обманным путем заманил парня к себе домой, где вместе с сообщником связали его и насильно удерживали, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 000 гривен. Однако, 9-летний мальчик при отсутствии злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой. Преступников задержали на следующий день.
Во вторник, 31 января, мужчинам сообщено о подозрении по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.