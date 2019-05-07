Використання економічних санкцій в політичних цілях є порушенням прав людини - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Використання економічних санкцій в політичних цілях є порушенням прав людини і підриває основи міжнародного співробітництва. Така згубна практика може обернутися гуманітарними катастрофами "безпрецедентних масштабів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини ООН.
Так вважає Спеціальний доповідач з питань негативного впливу односторонніх примусових заходів на права і свободи Ідріс Джазаїрі. Він висловив тривогу у зв'язку економічними санкціями США проти Венесуели, Ірану і Куби.
Ідріс Джазаїрі вважає, що заходи, які призводять до колапсу економіки Венесуели і не дозволяють венесуельців посилати гроші додому, ніяк не відповідають заявленій американцями меті "допомогти народу Венесуели". Він послався на дані одного з дослідницьких центрів, за якими в результаті санкцій США з 2017 року могли померти 40 тисяч венесуельців.
Як повідомив УНН, США ввели нові санкції проти Куби, Венесуели і Нікарагуа.