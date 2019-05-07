Использование экономических санкций в политических целях является нарушением прав человека - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Использование экономических санкций в политических целях является нарушением прав человека и подрывает основы международного сотрудничества. Такая пагубная практика может обернуться гуманитарными катастрофами "беспрецедентных масштабов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости ООН.
Так считает Специальный докладчик по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири. Он выразил тревогу в связи экономическими санкциями США против Венесуэлы, Ирана и Кубы.
Идрис Джазаири полагает, что меры, которые приводят к коллапсу экономики Венесуэлы и не позволяют венесуэльцам посылать деньги домой, никак не отвечают заявленной американцами цели "помочь народу Венесуэлы". Он сослался на данные одного из исследовательских центров, по которым в результате санкций США с 2017 года могли умереть 40 тысяч венесуэльцев.
Как сообщил УНН, США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.