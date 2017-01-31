Відзавтра сервісні центри МВС видаватимуть довідки про несудимість
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні видаватимуть довідки про відсутність судимості. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні видаватимуть довідки про відсутність судимості. Замовити довідку можна буде незалежно від місця реєстрації з вівторка по суботу з 9:00 до 18:00 (у суботу до 16:45) без обідньої перерви. Запит на отримання довідки заповнюється безпосередньо у адміністратора територіального сервісного центру МВС. А незабаром – це можна буде зробити і он-лайн.
“Пріоритет реформи – це максимальне спрощення порядку надання послуг громадянам, – зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. – Можливість отримати довідку про відсутність судимості у територіальних сервісних центрах МВС – це розширення географії послуг. Завдяки впровадженню електронних черг та роботі наших адміністраторів, подання запиту швидке й зручне. Найголовніше, ми працюємо над тим, аби вже незабаром довідку можна було замовити й отримати в один клік, не виходячи з дому”.
Для отримання довідки про несудимість заявнику потрібно:
- звернутися до зручного за місцем розташуванням територіального сервісного центру МВС (перелік контактів та адрес на сайті Головного сервісного центру МВС);
- пред’явити посадовій особі територіального сервісного центру МВС документ, що посвідчує особу, і надати його копію;
- для осіб, які були раніше судимі, необхідно мати документ, що засвідчує поточну відсутність судимості.
Термін дії довідки не визначається, так як вона надається станом на дату здійснення перевірки.
Надання довідки здійснюється безкоштовно в строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту.