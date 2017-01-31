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С завтрашнего дня сервисные центры МВД будут выдавать справки о несудимости

С завтрашнего дня сервисные центры МВД будут выдавать справки о несудимости

Киев • УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно будет независимо от места регистрации со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) без обеденного перерыва. Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД. А вскоре - это можно будет сделать и он-лайн.

"Приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. - Возможность получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг. Благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов, подача запроса быстрое и удобное. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома ".

Для получения справки о несудимости заявителю нужно:

- Обратиться в удобный за местом расположения территориальный сервисный центр  МВД (список контактов и адресов на сайте Главного сервисного центра МВД)

- Предъявить должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий личность, и предоставить его копию;

- Для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствии судимости.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

 

Украинские Национальные Новости

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