С завтрашнего дня сервисные центры МВД будут выдавать справки о несудимости
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно будет независимо от места регистрации со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) без обеденного перерыва. Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД. А вскоре - это можно будет сделать и он-лайн.
"Приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам, - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. - Возможность получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг. Благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов, подача запроса быстрое и удобное. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома ".
Для получения справки о несудимости заявителю нужно:
- Обратиться в удобный за местом расположения территориальный сервисный центр МВД (список контактов и адресов на сайте Главного сервисного центра МВД)
- Предъявить должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий личность, и предоставить его копию;
- Для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствии судимости.
Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.
Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.