Відсутність паніки чи байдужість? Настрій москвичів після ранкової атаки безпілотниками

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Київ • УНН

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Новини про атаку дронів прийшли з москви в той момент, коли Київ третю ніч поспіль зазнавав масованих повітряних ударів з боку росіян.

КИЇВ. 30 травня. УНН. Зранку декілька спальних районів та передмістя москви прокинулися від звуків вибухів. У телеграм-каналах і соцмережах з’явилися відео з безпілотниками. Повідомлення про вибухи і ймовірну роботу ППО надходили з Одинцова, Барвихи, Красногорська та інших місць, розташованих неподалік від москви. У самій же москві очевидці повідомили про влучення дронів за трьома адресами.

"Загалом, я сказав би, що паніки ніякої немає, що дивно. Думаю, це пов’язано з тим, що ніхто, наскільки мені відомо, не постраждав. Отак на перший погляд взагалі нічого не змінилося. Поки я перебуваю в Москві, мені зателефонувала мама дізнатися чи все гаразд і все. Навіть знайомий, який живе на одній вулиці з будинком, куди прилетіло, сказав, що щось із розряду: "А, так, чув, ну зараз прогуляюся, гляну, що там“,- розповів УНН співробітник іноземної компанії, який перебуває у відрядженні в москві.

Щодо загальних настроїв суспільства в столиці окупантів та їх відношення до агресії проти України, то, за словами співрозмовника УНН, показових фанатів так званої “сво” стало менше.

“Я був у Москві у справах у листопаді, січні і ось зараз. Загалом помітно зниження кількості символіки у пересічних людей. На деяких театрах, автомобілях органів, держустановах тощо Z-ки досі висять, але якщо раніше я бачив людей у футболках, кепках, із наклейками на приватних машинах, то зараз, на мій погляд, цього стало значно менше. Самі люди вже начебто щось починають розуміти. Або їм просто набридло”, — каже співрозмовник УНН.

москва. Січень 2023 року. Фото з архіву співрозмовника УНН

Атаку підмосков’я та москви прокоментували в Офісі президента України. Радник голови офісу Михайло Подоляк сказав наступне:

“Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і повертаються до своїх творців, щоб запитати: “Навіщо ви відправляєте нас атакувати мирних людей?”, — сказав Подоляк.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазнчив, що зазвичай ПС не коментують те, що відбувається у небі над московою, але додав — “Може, когось вгамують, а когось роздратують”.

Він також заявив, що росіяни самі себе довели до такого стану та наголосив, що подібні ситуації, які трапляються у росії, як повідомляється, “безумовно, тішать і радують українців”. Особливе задоволення — спостерігати за тим, як тече жовч із вух російської пропагандистки ольги скабєєвої.

“Приємно бачити, як вже деякі росіяни реагують на те, що відбувається, і що війна їх все-таки торкнеться: можуть в армію забрати і в пакеті привезти” — додав він.

Нагадаємо

Це не перший випадок, коли невідомі безпілотники завдають удару по москві. У ніч на 3 травня 2023 року два безпілотники вибухнули над куполом сенатського палацу у кремлі. Влада росії стверджувала, що вона була збита, і називала терактом і спробою замаху на владіміра путіна. Влада України, у свою чергу, заперечувала причетність до удару по кремлю.

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