Отсутствие паники или равнодушие? Настроение москвичей после утренней атаки беспилотниками

КИЕВ. 30 мая. УНН. Утром несколько спальных районов и пригорода москвы проснулись от звуков взрывов. В телеграмм-каналах и соцсетях появились видео с беспилотниками. Сообщения о взрывах и вероятной работе ПВО поступали из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других мест, расположенных неподалеку от москвы. В самой же москве очевидцы сообщили о попаданиях дронов по трем адресам.

"В общем, я сказал бы, что паники никакой нет, что странно. Думаю, это связано с тем, что никто, насколько мне известно, не пострадал. Так на первый взгляд вообще ничего не изменилось. Пока я нахожусь в Москве, мне позвонила мама узнать, все ли в порядке и все. Даже знакомый, который живет на одной улице с домом, куда прилетело, сказал, что что-то из разряда: "А, да, слышал, ну сейчас прогуляюсь, гляну, что там“,- рассказал УНН сотрудник иностранной компании, находящийся в командировке в москве.

Что касается общих настроений общества в столице оккупантов и их отношения к агрессии против Украины, то, по словам собеседника УНН, показательных фанатов так называемой “сво” стало меньше.

“Я был в Москве по делам в ноябре, январе и вот сейчас. В целом заметно снижение количества символики у рядовых людей. На некоторых театрах, автомобилях органов, госучреждениях и так далее Z-ки до сих пор висят, но если раньше я видел людей в футболках, кепках, с наклейками на частных машинах, то сейчас, на мой взгляд, этого стало значительно меньше. Сами люди уже вроде бы что-то начинают понимать. Или им просто надоело”, — говорит собеседник УНН.

москва. Январь 2023 года. Фото из архива собеседника УНН

Атаку подмосковья и москвы прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник главы офиса Михаил Подоляк сказал следующее:

“Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: “Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?”, — сказал Подоляк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что обычно ВС не комментируют то, что происходит в небе над москвой, но добавил — “Может, кого-то успокоят, а кого-то разозлят”.

Он также заявил, что русские сами себя довели до такого состояния и подчеркнул, что подобные ситуации, которые случаются в россии, как сообщается, “безусловно, тешат и радуют украинцев”. Особое удовольствие — наблюдать за тем, как течет желчь из ушей российской пропагандистки ольги скабеевой.

“Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящее и что война их все-таки коснется: могут в армию забрать и в пакете привезти” — добавил он.

Напомним

Это не первый случай, когда неизвестные беспилотники наносят удар по москве. В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над куполом сенатского дворца в кремле. Власти россии утверждали, что он был сбит, и называли это терактом и попыткой покушения на владимира путина. Власти Украины, в свою очередь, отрицали причастность к удару по кремлю.