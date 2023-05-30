Отсутствие паники или равнодушие? Настроение москвичей после утренней атаки беспилотниками

ukru
19:26 • 41862 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102190 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106162 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106476 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101025 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92880 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109809 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131227 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170400 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201581 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 31104 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61382 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 36042 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 31152 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 40044 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170400 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201581 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143527 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150082 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186578 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61389 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103416 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120454 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156156 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163040 просмотра
Актуальное
Отсутствие паники или равнодушие? Настроение москвичей после утренней атаки беспилотниками

Отсутствие паники или равнодушие? Настроение москвичей после утренней атаки беспилотниками

Киев • УНН

 • 1152732 просмотра

Новости об атаке дронов пришли из москвы в тот момент, когда Киев третью ночь подряд подвергался массированным воздушным ударам со стороны россиян.

КИЕВ. 30 мая. УНН. Утром несколько спальных районов и пригорода москвы проснулись от звуков взрывов. В телеграмм-каналах и соцсетях появились видео с беспилотниками. Сообщения о взрывах и вероятной работе ПВО поступали из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других мест, расположенных неподалеку от москвы. В самой же москве очевидцы сообщили о попаданиях дронов по трем адресам.

"В общем, я сказал бы, что паники никакой нет, что странно. Думаю, это связано с тем, что никто, насколько мне известно, не пострадал. Так на первый взгляд вообще ничего не изменилось. Пока я нахожусь в Москве, мне позвонила мама узнать, все ли в порядке и все. Даже знакомый, который живет на одной улице с домом, куда прилетело, сказал, что что-то из разряда: "А, да, слышал, ну сейчас прогуляюсь, гляну, что там“,- рассказал УНН сотрудник иностранной компании, находящийся в командировке в москве.

Что касается общих настроений общества в столице оккупантов и их отношения к агрессии против Украины, то, по словам собеседника УНН, показательных фанатов так называемой “сво” стало меньше.

“Я был в Москве по делам в ноябре, январе и вот сейчас. В целом заметно снижение количества символики у рядовых людей. На некоторых театрах, автомобилях органов, госучреждениях и так далее Z-ки до сих пор висят, но если раньше я видел людей в футболках, кепках, с наклейками на частных машинах, то сейчас, на мой взгляд, этого стало значительно меньше. Сами люди уже вроде бы что-то начинают понимать. Или им просто надоело”, — говорит собеседник УНН.

москва. Январь 2023 года. Фото из архива собеседника УНН

Атаку подмосковья и москвы прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник главы офиса Михаил Подоляк сказал следующее:

“Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: “Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?”, — сказал Подоляк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что обычно ВС не комментируют то, что происходит в небе над москвой, но добавил — “Может, кого-то успокоят, а кого-то разозлят”.

Он также заявил, что русские сами себя довели до такого состояния и подчеркнул, что подобные ситуации, которые случаются в россии, как сообщается, “безусловно, тешат и радуют украинцев”. Особое удовольствие — наблюдать за тем, как течет желчь из ушей российской пропагандистки ольги скабеевой.

“Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящее и что война их все-таки коснется: могут в армию забрать и в пакете привезти” — добавил он.

Напомним

Это не первый случай, когда неизвестные беспилотники наносят удар по москве. В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над куполом сенатского дворца в кремле. Власти россии утверждали, что он был сбит, и называли это терактом и попыткой покушения на владимира путина. Власти Украины, в свою очередь, отрицали причастность к удару по кремлю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мирапубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы