Відстояти Бахмут: Parimatch допомагає ЗСУ на одному з найважчих напрямків фронту

З перших днів повномасштабної війни рф в Україні місто Бахмут у Донецькій області контролюється українською армією. Хоча останні 5 місяців російські сили не полишають спроб окупувати цей населений пункт, Збройні Сили України тримають оборону міста й дають відсіч агресору.

Разом з тим, українські захисники під Бахмутом зараз, як ніколи, потребують допомоги для ефективної оборони на одному з найскладніших напрямків фронту. Враховуючи це, Parimatch долучився до забезпечення окремих підрозділів ЗСУ критично необхідним обладнанням. Зокрема, бренд долучився до ремонту кількох автівок з передової, закупив та передав медичне обладнання для автомобілів швидкої допомоги, а також допоміжні засоби для організації мобільної пральні та душової.

“Мобільність, мужність та нестандартне мислення українських захисників підкорили увесь цивілізований світ. Щодня справжні борці за незалежність роблять неможливе – деокуповують українські землі на півдні та сповільнюють наступи агресора на сході України. Найменше, що ми можемо зробити для наших героїв – дякувати їм за протистояння російській агресії та допомагати вирішувати їхні потреби на передовій“, – зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Parimatch надав допомоги Україні на 295 млн гривень, основна частина якої – спрямовується на потреби ЗСУ.