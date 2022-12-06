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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42951 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Відстояти Бахмут: Parimatch допомагає ЗСУ на одному з найважчих напрямків фронту

Відстояти Бахмут: Parimatch допомагає ЗСУ на одному з найважчих напрямків фронту

Київ • УНН

 • 1248569 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На схід України, де наразі точаться важкі бойові дії, прибуло додаткове технічне й медичне забезпечення. А саме, бренд Parimatch надав допомогу з ремонтом автівок, передав обладнання для організації першої невідкладної допомоги та технічне спорядження для дистанційного керування квадрокоптерами. Днями бренд надав адресну допомогу захисникам Бахмуту в розмірі понад 720 тисяч гривень.

З перших днів повномасштабної війни рф в Україні місто Бахмут у Донецькій області контролюється українською армією. Хоча останні 5 місяців російські сили не полишають спроб окупувати цей населений пункт, Збройні Сили України тримають оборону міста й дають відсіч агресору.

Разом з тим, українські захисники під Бахмутом зараз, як ніколи, потребують допомоги для ефективної оборони на одному з найскладніших напрямків фронту. Враховуючи це, Parimatch долучився до забезпечення окремих підрозділів ЗСУ критично необхідним обладнанням. Зокрема, бренд долучився до ремонту кількох автівок з передової, закупив та передав медичне обладнання для автомобілів швидкої допомоги, а також допоміжні засоби для організації мобільної пральні та душової.

“Мобільність, мужність та нестандартне мислення українських захисників підкорили увесь цивілізований світ. Щодня справжні борці за незалежність роблять неможливе – деокуповують українські землі на півдні та сповільнюють наступи агресора на сході України. Найменше, що ми можемо зробити для наших героїв – дякувати їм за протистояння російській агресії та допомагати вирішувати їхні потреби на передовій“, – зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Parimatch надав допомоги Україні на 295 млн гривень, основна частина якої – спрямовується на потреби ЗСУ.

Українські Національні Новини

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