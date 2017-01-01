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Відсьогодні зросли акцизи на цигарки та алкоголь

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Набув чинності закон № 5132 “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, який передбачає підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби з 1 січня 2017 року, передає УНН.

Документ передбачає підвищення акцизів на лікеро-горілчану продукцію на 20%, а також на слабоалкогольні напої: пиво, вино та сидр на 12% з 1 січня 2017 року.

Зокрема, акциз на пиво зросте на 2,78 грн за 1 літр, ціни на горілку в роздробі з усіма сплаченими податками зростуть на 10-15 грн за 0,5 л. Ігристі і кріплені вина подорожчають на 30%. Це пов’язано з тим, що акцизна ставка на сухі вина зберігається на рівні 0,01 грн/л, а на кріплені вина і вермути, а також ігристі вина підвищується на 12% — до 8,02 і 11,65 грн/л відповідно.

Крім того, з наступного року збільшиться акциз на тютюнові вироби на 40%.

В роздробі цигарки, середня ціна яких 8-22 грн, подорожчають на 4-6 грн — до 23,4-28,6 грн за пачку.

За оцінками експертів Українського центру контролю над тютюном, внаслідок підвищення акцизу ціни на дешевші сигарети в 2017 році зростуть до 20 гривень за пачку або більше, на дорогі — до 40-50 гривень. Завдяки цьому ринок сигарет прогнозовано скоротиться на 10-11% до 67 млрд штук сигарет. Проте підвищення акцизів принесе бюджету приблизно 40 млрд грн у 2017 році, тобто на 7 млрд грн більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, 30 грудня Президент України Петро Порошенко підписав закон № 5132 “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, який передбачає підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби.

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