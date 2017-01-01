С сегодняшнего дня выросли акцизы на сигареты и алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Вступил в силу закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с 1 января 2017 года, передает УНН.
Документ предусматривает повышение акцизов на ликеро-водочную продукцию на 20%, а также слабоалкогольные напитки: пиво, вино и сидр на 12% с 1 января 2017 года.
В частности, акциз на пиво вырастет на 2,78 грн за 1 литр, цены на водку в рознице со всеми уплаченными налогами вырастут на 10-15 грн за 0,5 л. Игристые и крепленые вина подорожают на 30%. Это связано с тем, что акцизная ставка на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн/л, а на крепленые вина и вермуты, а также игристые вина повышается на 12% — до 8,02 и 11,65 грн/л соответственно.
Кроме того, со следующего года увеличится акциз на табачные изделия на 40%.
В рознице сигареты, средняя цена которых 8-22 грн, подорожают на 4-6 грн — до 23,4-28,6 грн за пачку.
По оценкам экспертов Украинского центра контроля над табаком, в результате повышения акциза цены на сигареты подешевле в 2017 году вырастут до 20 гривен за пачку или больше, на дорогие — до 40-50 гривен. Благодаря этому рынок сигарет прогнозируемо сократится на 10-11% до 67 млрд штук сигарет. Однако повышение акцизов принесет бюджету около 40 млрд грн в 2017 году, то есть на 7 млрд грн больше, чем в 2016 году.
Напомним, 30 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году", который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.