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Відсьогодні "Сбербанк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні

Відсьогодні "Сбербанк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні

Київ • УНН

 • 15264 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. “Сбербанк” відсьогодні ввів обмеження на зняття через каси готівки у розмірі 30 тис. грн. на добу на одного клієнта. Про це повідомляє прес-служба банку, передає УНН.

“У зв’язку з неправомірними діями третіх осіб з блокування головного офісу ПАТ "Сбербанк", спричиненню фізичного збитку банкоматам банку, що спричинило порушення графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку, повідомляємо Вас про встановлення з 15 березня 2017 року тимчасових лімітів на видачу готівкових грошових коштів з поточних рахунків фізичних осіб через касу банку у розмірі 30 тис. грн (екв. у інших валютах) на добу на одного клієнта”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що депозитні сертифікати видаються у рамках законодавства без обмежень через каси, а термінові вклади фізосіб видаються без застосування комісії за зняття готівки, проте обсяг видачі коштів дорівнює встановленому тимчасовому ліміту із зняття готівки з поточних рахунків.

Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони України у середу планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.

Зазначимо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.

У зв'язку з цим А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні “Сбербанку”.

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