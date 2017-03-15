Відсьогодні "Сбербанк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. “Сбербанк” відсьогодні ввів обмеження на зняття через каси готівки у розмірі 30 тис. грн. на добу на одного клієнта. Про це повідомляє прес-служба банку, передає УНН.
“У зв’язку з неправомірними діями третіх осіб з блокування головного офісу ПАТ "Сбербанк", спричиненню фізичного збитку банкоматам банку, що спричинило порушення графіків інкасації відділень/банкоматів філіальної мережі банку, повідомляємо Вас про встановлення з 15 березня 2017 року тимчасових лімітів на видачу готівкових грошових коштів з поточних рахунків фізичних осіб через касу банку у розмірі 30 тис. грн (екв. у інших валютах) на добу на одного клієнта”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що депозитні сертифікати видаються у рамках законодавства без обмежень через каси, а термінові вклади фізосіб видаються без застосування комісії за зняття готівки, проте обсяг видачі коштів дорівнює встановленому тимчасовому ліміту із зняття готівки з поточних рахунків.
Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони України у середу планує розглянути питання щодо російського “Сбербанку”.
Зазначимо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.
У зв'язку з цим А.Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні “Сбербанку”.