Відомий дизайнер Natasha Zinko оголосила збір коштів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Відома за межами України дизайнер Наташа Зінько повідомила у своєму Instagram про збір коштів на потреби українських біженців та захисників, передає УНН.
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Збір здійснюється на платформі GoFundMe.
Зібрані пожертви будуть спрямовані в першу чергу на закупівлю ліків
Повідомляється, що Зінько стала послом Червоного Хреста і співпрацює безпосередньо з цією міжнародною організацією.
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