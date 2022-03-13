Известный дизайнер Natasha Zinko объявила сбор средств для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Известная за пределами Украины дизайнер Наташа Зинько сообщила в своём Instagram о сборе средств на нужды украинских беженцев и защитников, передаёт УНН.
Детали
Сбор осуществляется на платформе GoFundMe.
Собранные пожертвования будут направлены в первую очередь на закупку лекарств
Сообщается, что Зинько стала послом Красного креста и сотрудничает непосредственно с этой международной организацией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram