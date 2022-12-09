Відновлення е-декларування: Корнієнко озвучив ймовірну дату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що у Раді вже працюють над відновленням електронного декларування і орієнтуються на 1 квітня. Про це він сказав під час круглого столу "Вступний іспит для України: що маємо зробити для виконання рекомендацій ЄС", передає УНН.
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"Ми маємо працювати над поверненням системи декларування. Є законопроєкт голови коаліції Давида Арахамії, над яким ми зараз працюємо, щоб досягти згоди щодо часткового повернення для ТОП-персон або з виключенням, або із закриттям реєстру... Якісь механізми захисту для 300 тис. декларантів, розуміючи, що найбільша увага до тисячі, які точно мають бути задекларовані. Це має бути прозоро і НАЗК потрібна змога працювати...", – сказав Корнієнко.
Що ж стосується термінів, то за його словами, "вся система налаштована на 1 квітня".
"... будемо працювати над тим, до 1 квітня це вступило в силу", – резюмував Корнієнко.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу. Він пропонує поновити електронне декларування та перевірки декларацій.