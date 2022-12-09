Восстановление е-декларирования: Корниенко озвучил вероятную дату

Детали

"Мы должны работать над возвращением системы декларирования. Есть законопроект главы коалиции Давида Арахамии, над которым мы сейчас работаем, чтобы достичь согласия относительно частичного возвращения для ТОП-персон либо с исключением, либо с закрытием реестра... Какие-то механизмы защиты для 300 тыс. декларантов, понимая, что наибольшее внимание к тысяче, которые должны быть задекларированы. Это должно быть прозрачно и НАПК нужна возможность работать...", – сказал Корниенко.

Что же касается сроков, то по его словам, "вся система настроена на 1 апреля".

"...будем работать над тем, чтобы к 1 апреля это вступило в силу", – резюмировал Корниенко.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза. Он предлагает обновить электронное декларирование и проверку деклараций.