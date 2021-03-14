Відміна переходу на "літній" і "зимовий" час: Рада планує визначитися 19 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Парламентський комітет з питань економічного розвитку збирається розглянути перед другим читанням законопроект щодо скасування переведення годинників на "зимовий" і "літній" час в Україні у середу, 17 березня. А на голосування у залу парламенту законопроект планують виносити вже у п'ятницю, 19 березня. Про це йдеться у повідомленнях на сайтих комітету та сайті Верховної Ради, передає УНН.
Деталі
Проект Закону України про обчислення часу в Україні (друге читання) (реєстр. № 4201 від 09.10.2020) значиться п’ятим питанням у порядку денному комітету, який для розгляду цієї законодавчої ініціативи є головним, на засіданні 17 березня.
Початок засідання — о 14:30.
Згідно з попереднім планом роботи парламенту, Верховна Рада планує вже 19 березня розглянути цей законопроект у другому читанні.
Доповнення
Парламент підтримав у першому читанні законопроект № 4201, яким передбачається скасування переходу на “літній” і “зимовий” час.
"Основна ідея — скасувати сезонне переведення стрілок. Відповідно до різних досліджень, що проводилися в Україні та за її межами, переведення стрілок негативно позначається на здоров’ї людини. До того ж відповідне рішення ухвалив європарламент, і з 2021 року скасована ідея переведення стрілок. Також нам потрібно встановити на всій території України, включно з тимчасово окупованими, єдиний київський час“, — пояснював раніше віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.
На думку більшості науковців та лікарів, на які раніше посилалася партія "Слуга народу", переведення годинника спричиняє значне погіршення стану здоров’я людей у період адаптації до “літнього” та “зимового” часу, призводить до зміни біологічних ритмів людини та загалом негативно позначається на її самопочутті й працездатності, провокує загострення хронічних хвороб. Окрім того, як повідомлялося, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.