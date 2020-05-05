Відкриття метрополітенів в Україні передбачається у два етапи - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Відкриття метрополітену - це великий ризик нових спалахів захворюваності, саме тому його відкриють на передостанньому етапі виходу із карантину. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо", передає УНН.
"Для Києва, Харкова, де більше 1 мільйона населення - це величезний ризик… Тому відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян й буде їздити при певних обмеженнях. На четвертому етапі – це практично етап завершення епідемії в Україні, розрахований та офіційно підтверджений… метрополітен буде працювати у звичайному режимі", - розповів Шмигаль.
Також, за його словами, наразі можливостей відкриття міжміського транспорту немає.
"Міський транспорт ходитиме й далі у тих режимах, як і ходив. Вже мери будуть приймати рішення про збільшення кількості транспорту, зміну його графіку роботи", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, З 11 травня відбудеться послаблення карантинних обмежень, зокрема будуть відкриті парки, сквери, салони краси, заклади громадського харчування "на виніс" та стоматологи.
Як повідомлялося в УНН, Шмигаль розповів, коли очікувати завершення піку епідемії COVID-19 в Україні.