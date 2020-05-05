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Открытие метрополитенов в Украине предполагается в два этапа - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 284441 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Открытие метрополитена - это большой риск новых вспышек заболеваемости, поэтому его откроют на предпоследнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает УНН.

Открытие метрополитенов в Украине предполагается в два этапа - Шмыгаль

"Для Киева, Харькова, где более 1 миллиона населения - это огромный риск... Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях. На четвертом этапе - это практически этап завершения эпидемии в Украине, который рассчитан и официально подтвержден... метрополитен будет работать в обычном режиме", - рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, сейчас возможностей открытия междугородного транспорта нет.

"Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, как и ходил. Уже мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, изменения его графика работы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, с 11 мая состоится ослабление карантина, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания "на вынос" и стоматологи.

Как сообщалось в УНН, Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине.

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