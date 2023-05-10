Від заморозків до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На частині території України сьогодні дощитиме, уночі місцями заморозки, удень температура підніметься до 20 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 10 травня у східних та південно-східних областях, вдень і на Одещині невеликі короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15°, на Закарпатті 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла; вдень 12-14°.