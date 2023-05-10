От заморозков до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 10 мая в восточных и юго-восточных областях, днем и в Одесской области небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5°, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 10-15°, на Закарпатье 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла; днем 12-14°.