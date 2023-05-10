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13 марта, 19:26 • 76916 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117235 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112715 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112285 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104666 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100378 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111757 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132018 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175293 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
От заморозков до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

От заморозков до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 1081235 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На части территории Украины сегодня будет дождливо, ночью местами заморозки, днем температура поднимется до 20 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 10 мая в восточных и юго-восточных областях, днем и в Одесской области небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5°, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 10-15°, на Закарпатье 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла; днем 12-14°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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