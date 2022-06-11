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Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 779 дітей

Від рук російських окупантів в Україні постраждали понад 779 дітей

Київ • УНН

 • 111591 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні постраждали понад 779 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими рф.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

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