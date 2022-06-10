Від рук російських окупантів в Україні постраждали 754 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні постраждали 754 дитини, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Більше ніж 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 491", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у місті Києві - 16, Житомирській - 15.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 7 червня внаслідок обстрілів окупантами села Роти Бахмутського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 14 та 17 років.
8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.