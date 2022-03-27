Від початку війни рашисти обстрілами пошкодили 264 заклади охорони здоров’я - МОЗ

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"Це як і лікарні спеціалізованої медичної допомоги, так і амбулаторії сімейної медицини. 13-ть лікарень знищено повністю, вони вже відновленню не підлягають. На їх місці ми будемо будувати нові, ще гарніші та якісніші. 65-ть авто бригад екстреної медичної допомоги також пошкоджено, обстріляно, виведено з ладу і сьогодні вони не можуть допомагати рятувати українців. Шість медиків загинуло. 18-ть мають тяжкі поранення і перебувають в лікарні, де відновлюють своє здоров’я", - розповів міністр.

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Станом на 21 березня УНН повідомляв, що було зруйновано дев'ять лікарень.