С начала войны рашисты обстрелами повредили 264 учреждения здравоохранения - Минздрав

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"Это как и больницы специализированной медицинской помощи, так и амбулатории семейной медицины. 13-ть больниц уничтожено полностью, они уже восстановлению не подлежат. На их месте мы будем строить новые, еще красивее и качественнее. 65-ть авто бригад экстренной медицинской помощи также повреждено, обстреляно, выведено из строя и сегодня они не могут помогать спасать украинцев. Шесть медиков погибло. 18-ть имеют тяжелые ранения и находятся в больнице, где восстанавливают свое здоровье", - рассказал министр.

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По состоянию на 21 марта УНН сообщал, что было разрушено девять больниц.