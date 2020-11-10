Від початку року майже 5 тисячі росіян видали дозвіл на постійне проживання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У 2020 році 4898 росіянам видали посвідки на постійне проживання в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Державній міграційній службі.
“За інформацією, яка збирається та обробляється відповідно до наказу ДМС… Кількість громадян Російської Федерації, яким у 2020 році видано посвідки на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 року – 4898”, - йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що у 2019 році за аналогічний період було видано 7073 посвідки на постійне проживання громадянам Російської Федерації.
“Кількість громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, станом на 1 жовтня 2020 – 155 тис. 577”, - вказано у відповіді на запит.
Нагадаємо, з початку року до України в’їхали понад 310 тис. росіян.