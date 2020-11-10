С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В 2020 году 4898 россиянам выдали удостоверения на постоянное проживание в Украине. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе.

"По информации, которая собирается и обрабатывается в соответствии с приказом ГМС... Количество граждан Российской Федерации, которым в 2020 году выдано вид на жительство, по состоянию на 1 октября 2020 года - 4898", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в 2019 году за аналогичный период было выдано 7073 вида на жительство гражданам Российской Федерации.

"Количество граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Украины на основании вида на жительство, по состоянию на 1 октября 2020 - 155 тыс. 577", - указано в ответе на запрос.

Напомним, с начала года в Украину въехали более 310 тыс. россиян.

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