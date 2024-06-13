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Від початку доби на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 71, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 32532 перегляди

Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ, кількість бойових зіткнень зросла до 71, найгарячіше було на Покровському напрямку.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії військ противника. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. По всій лінії фронту українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16.00 13.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді, з району Бєлгорода (рф), агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають. В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

Шість ворожих спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі на Краматорському напрямку. Дві атаки ще продовжуються поблизу Нового та Андріївки.

На Покровському напрямку зараз найгарячіше. З початку доби окупанти здійснили вже 26 атакувальних дій на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Активно працює ворожа авіація. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 ворожих штурмів, 10 боєзіткнень – ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 16. Наші захисники успішно відбили 10 штурмових дій російських загарбників. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Времівському напрямку активізувалася ворожа авіація. Удару сімлма НАРами зазнало Старомайорське, по Сторожовому, Великій Новосілці та Богоявленці окупанти били КАБами.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 522 810 осіб особового складу і 7928 танків.

Ольга Розгон

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