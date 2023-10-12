Від північних лісів до південних степів: ціни на дрова у деяких регіонах України різняться більше, ніж удвічі

ukru
29 березня, 17:57 • 173885 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 219150 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 194786 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 231842 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 203340 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 166843 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 167703 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153633 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 448528 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173718 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 125548 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 125651 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 97500 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 118561 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 61049 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 301188 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 448539 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 494226 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 497907 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 403190 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 97500 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 219118 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 149625 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142512 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115275 перегляди
Актуальне
Від північних лісів до південних степів: ціни на дрова у деяких регіонах України різняться більше, ніж удвічі

Від північних лісів до південних степів: ціни на дрова у деяких регіонах України різняться більше, ніж удвічі

Київ • УНН

 • 327738 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Ціни на дрова в офіційних заготівельників за рік підросли та досягають 1443 грн за кубічний метр. Але здорожчання було незначним, запевнив в ефірі національного телемарафону генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець, передає кореспондент УНН.

Деталі

За даними ДП, вартість дров у різних регіонах становить від близько 700 до 1500 грн за куб. м. При цьому найдешевші дрова у Чернігівській області (674 грн за куб. м), а найдорожчі - у Дніпропетровській (1443 грн за куб. м). Зокрема, у Київській області дрова пропонують по 1073 грн за куб. м, Львівській – 1122 грн за куб. м, Вінницькій – 1159 грн за куб. м, Миколаївській – 1339 грн за куб. м.

Варто зазначити, що ринкові ціни дещо вищі за ті, що наводить підприємство. Юрій Болоховець пояснює це тим, що на ринку ціни встановлюють перекупники, та пропонує людям звертатися напряму до лісових господарств, яких в країні 1,5 тисячі. Оскільки дрова є соціально значущим стратегічним товаром, то рентабельність при продажу державні підприємства встановлюють на найнижчому рівні – у межах 3-5%.

Цитата

«Під час опалювального сезону попит на дрова зазвичай підвищується, хоча заготівля проводиться протягом цілого року. Ми завжди пропонуємо не чекати ажіотажу, а купувати дрова напряму в заготівельників з лісових господарств, а не в перекупників, ціни в яких значно вищі. Немає ніяких ознак, що ціни в лісових господарствах будуть збільшуватись з настанням холодів. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни зросли майже мінімально, і це пов’язано з подорожчанням паливо-мастильних матеріалів та збільшенням зарплат», - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паливо, обігрівачі та ковдри: ООН готує допомогу для українців на зиму

Керівник «Лісів України» повідомив, що підприємство реалізувало близько 2 млн куб. м дров, а до кінця опалювального сезону планує заготовити близько 4 млн куб. м дров, які будуть продані для опалення житлових будинків. Приблизно стільки ж дров було реалізовано минулого року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держлісагентстві розповіли, скільки лісів зазнали шкоди від війни

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25