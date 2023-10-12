Від північних лісів до південних степів: ціни на дрова у деяких регіонах України різняться більше, ніж удвічі

Деталі

За даними ДП, вартість дров у різних регіонах становить від близько 700 до 1500 грн за куб. м. При цьому найдешевші дрова у Чернігівській області (674 грн за куб. м), а найдорожчі - у Дніпропетровській (1443 грн за куб. м). Зокрема, у Київській області дрова пропонують по 1073 грн за куб. м, Львівській – 1122 грн за куб. м, Вінницькій – 1159 грн за куб. м, Миколаївській – 1339 грн за куб. м.

Варто зазначити, що ринкові ціни дещо вищі за ті, що наводить підприємство. Юрій Болоховець пояснює це тим, що на ринку ціни встановлюють перекупники, та пропонує людям звертатися напряму до лісових господарств, яких в країні 1,5 тисячі. Оскільки дрова є соціально значущим стратегічним товаром, то рентабельність при продажу державні підприємства встановлюють на найнижчому рівні – у межах 3-5%.

Цитата

«Під час опалювального сезону попит на дрова зазвичай підвищується, хоча заготівля проводиться протягом цілого року. Ми завжди пропонуємо не чекати ажіотажу, а купувати дрова напряму в заготівельників з лісових господарств, а не в перекупників, ціни в яких значно вищі. Немає ніяких ознак, що ціни в лісових господарствах будуть збільшуватись з настанням холодів. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни зросли майже мінімально, і це пов’язано з подорожчанням паливо-мастильних матеріалів та збільшенням зарплат», - сказав він.

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Керівник «Лісів України» повідомив, що підприємство реалізувало близько 2 млн куб. м дров, а до кінця опалювального сезону планує заготовити близько 4 млн куб. м дров, які будуть продані для опалення житлових будинків. Приблизно стільки ж дров було реалізовано минулого року.

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