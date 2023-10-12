От северных лесов до южных степей: цены на дрова в некоторых регионах Украины различаются более чем вдвое

Детали

По данным ГП, стоимость дров в разных регионах составляет от около 700 до 1500 грн за куб. м. При этом самые дешевые дрова в Черниговской области (674 грн за куб. м), а самые дорогие - в Днепропетровской (1443 грн за куб. м). В частности, в Киевской области дрова предлагают по 1073 грн за куб. м, Львовской – 1122 грн за куб. м, Винницкой – 1159 грн за куб. м, Николаевской – 1339 грн за куб. м.

Стоит отметить, что рыночные цены несколько выше тех, что приводит предприятие. Юрий Болоховец объясняет это тем, что на рынке цены устанавливают перекупщики, и предлагает людям обращаться напрямую в лесные хозяйства, которых в стране 1,5 тысячи. Поскольку дрова являются социально значимым стратегическим товаром, то рентабельность при продаже государственные предприятия устанавливают на самом низком уровне – в пределах 3-5%.

Цитата

«Во время отопительного сезона спрос на дрова обычно повышается, хотя заготовка проводится в течение целого года. Мы всегда предлагаем не ждать ажиотажа, а покупать дрова напрямую у заготовителей из лесных хозяйств, а не у перекупщиков, цены у которых значительно выше. Нет никаких признаков, что цены в лесных хозяйствах будут увеличиваться с наступлением холодов. Если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли почти минимально, и это связано с подорожанием горюче-смазочных материалов и увеличением зарплат», - сказал он.

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Руководитель «Лесов Украины» сообщил, что предприятие реализовало около 2 млн куб. м дров, а до конца отопительного сезона планирует заготовить около 4 млн куб. м дров, которые будут проданы для отопления жилых домов. Примерно столько же дров было реализовано в прошлом году.

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