Від гуманітарної допомоги залежать 18 млн українців - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Близько 18 мільйонів жителів України потребують гуманітарної допомоги. З наближенням холодів ситуація погіршуватиметься, заявив директор відділу координації Управління ООН з гуманітарних питань (УКГП) Рамеш Раджасінгхам, пише УНН.
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За даними ООН, понад 40% населення України (близько 18 мільйоні людей) потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.
"Значні пошкодження і руйнування найважливіших об'єктів інфраструктури продовжують серйозно впливати на доступ цивільного населення до електрики, опалення, водопостачання та телекомунікацій", - сказав Раджасінгхам, висловивши занепокоєння у зв'язку з наближенням зими.
Особливо в організації відзначили становище приблизно чотирьох мільйонів людей на тимчасово окупованих росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відділення ООН "не може повноцінно зв'язатися з місцевими жителями" під окупацією, пояснив Раджасінгхам.
Він наголосив, що всі сторони мають дозволити й полегшити швидкий і безперешкодний прохід гуманітарної допомоги для цивільних осіб, які її потребують, і забезпечити свободу пересування персоналу, необхідну для їхньої роботи.
За словами представника ООН, гуманітарне співтовариство продовжуватиме робити все можливе для надання допомоги народу України.
Доповнення
За його словами, від початку повномасштабної війни росії проти України загинули понад 9900 мирних українців. Однак, Рамеш підкреслив, що наведені ним цифри є застарілими, і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Відповідно до даних Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.
10 млн. людей також залишаються переміщеними особами - або всередині країни, або як біженці в інших країнах.