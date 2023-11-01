От гуманитарной помощи зависят 18 млн украинцев - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Около 18 миллионов жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи. С приближением холодов ситуация будет ухудшаться, заявил директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Рамеш Раджасингхам, пишет УНН.
Детали
По данным ООН, более 40% населения Украины (около 18 миллионов человек) нуждаются в той или иной форме гуманитарной помощи.
"Значительные повреждения и разрушения важнейших объектов инфраструктуры продолжают серьезно влиять на доступ гражданского населения к электричеству, отоплению, водоснабжению и телекоммуникациям", - сказал Раджасингхам, выразив беспокойство в связи с приближением зимы.
Особо в организации отметили положение примерно четырех миллионов человек на временно оккупированных россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отделение ООН "не может полноценно связаться с местными жителями" под оккупацией, пояснил Раджасингхам.
Он подчеркнул, что все стороны должны разрешить и облегчить быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи для гражданских лиц, которые в ней нуждаются, и обеспечить свободу передвижения персонала, необходимую для их работы.
По словам представителя ООН, гуманитарное сообщество будет продолжать делать все возможное для оказания помощи народу Украины.
Дополнение
По его словам, с начала полномасштабной войны россии против Украины погибли более 9900 мирных украинцев. Однако, Рамеш подчеркнул, что приведенные им цифры являются устаревшими, и не отражают текущую картину с погибшими в Украине. Согласно данным Управления Верховного комиссара по правам человека фактические потери среди гражданских считаются выше озвученных.
10 млн. человек также остаются перемещенными лицами - либо внутри страны, либо в качестве беженцев в других странах.