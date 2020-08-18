Від 13° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"18 серпня вночі місцями на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

На Київщині сухо і тепло: температура вночі 15-18°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.