Від 13° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні в Україні потепліє - повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла. На заході - дощі, на решті території опадів не очікується. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 серпня вночі місцями на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°; вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.
На Київщині сухо і тепло: температура вночі 15-18°, вдень близько 30°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.