Від 11° морозу до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Переважно безсніжна погода очікується сьогодні по Україні, на дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 11 градусів морозу до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 30 листопада без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу.