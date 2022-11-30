От 11° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Преимущественно бесснежная погода ожидается сегодня по Украине, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 11 градусов мороза до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, 30 ноября без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью небольшой снег.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4°, днем 0-2° мороза.