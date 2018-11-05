Вибух в Тель-Авіві: загинула "права рука" місцевого кримінального авторитета
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У південно-східній частині Тель-Авіва стався вибух. В результаті загинули дві людини і ще одна постраждала, повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на поліцію, передає УНН.
Відзначається, що загорілися два легкових автомобіля. Загиблими виявилися чоловіки у віці 30-ти років. Вибух має кримінальний характер. Двоє загиблих були відомі поліції, яка підозрює, що їх убили навмисно через війну між злочинними бандами.
Ізраїльська корпорація телерадіомовлення додає, що один з чоловіків був “правою рукою” голови злочинної організації. Вона зазначає, що другий автомобіль загорівся після вибуху іншої машини.
WATCH: Two people were killed in a vehicle explosion on Lechi and Etzel Streets in the Hatikva neighborhood of #TelAviv. Police are investigating the cause as criminal
רכב התפוצץ בשכונת התקווה בתל אביב. הנסיבות נבדקות (צילום: אנשי הדממה) @sharonidan pic.twitter.com/halnQzAFGY— כאן חדשות (@kann_news) 4 листопада 2018 р.