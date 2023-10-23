Вибух у Кропивницькому не пов’язаний із військовою агресією рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Вибух, що чули мешканці Кропивницького сьогодні по обіді не пов’язаний із військовою агресією рф. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.
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“Друзі, без паніки. Вибух, про який повідомляєте, не стосується ворожої агресії. Причину з’ясовують відповідні служби”, — заспокоїв мешканців голова ОВА Андрій Райкович.
Деталі
Вибух у Кіровоградській області, що було чутно в у центральних мікрорайонах Кропивницького пролунав у другій половині дня. В цей час у місті не була оголошена повітряна тривога, однак мешканці обласного центру почали гаряче обговорення вибуху у соцмережах. Влада області зреагувала на повідомлення, і нині встановлюють причини цих звуків.
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Нагадаємо
Вночі на Кіровоградщині теж було гучно. По ворожим безпілотникам працювала українська ППО.