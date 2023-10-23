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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Вибух у Кропивницькому не пов’язаний із військовою агресією рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Вибух, що чули мешканці Кропивницького сьогодні по обіді не пов’язаний із військовою агресією рф. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Вибух у Кропивницькому не пов’язаний із військовою агресією рф

Цитата

“Друзі, без паніки. Вибух, про який повідомляєте, не стосується ворожої агресії. Причину з’ясовують відповідні служби”, — заспокоїв мешканців голова ОВА Андрій Райкович.

Деталі

Вибух у Кіровоградській області, що було чутно в у центральних мікрорайонах Кропивницького пролунав у другій половині дня. В цей час у місті не була оголошена повітряна тривога, однак мешканці обласного центру почали гаряче обговорення вибуху у соцмережах. Влада області зреагувала на повідомлення, і нині встановлюють причини цих звуків.

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Нагадаємо

Вночі на Кіровоградщині теж було гучно. По ворожим безпілотникам працювала українська ППО.

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