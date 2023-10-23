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Взрыв в Кропивницком не связан с военной агрессией рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Взрыв, который слышали жители Кропивницкого сегодня после обеда не связан с военной агрессией рф. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.

Взрыв в Кропивницком не связан с военной агрессией рф

Цитата

“Друзья, без паники. Взрыв, о котором сообщаете, не касается вражеской агрессии. Причину выясняют соответствующие службы”, — успокоил жителей глава ОВА Андрей Райкович.

Детали

Взрыв в Кировоградской области, который был слышен в центральных микрорайонах Кропивницкого прогремел во второй половине дня. В это время в городе не была объявлена воздушная тревога, однако жители областного центра начали горячее обсуждение взрыва в соцсетях. Власти области отреагировали на сообщения, и сейчас устанавливают причины этих звуков.

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Напомним

Ночью на Кировоградщине тоже было шумно. По вражеским беспилотникам работала украинская ПВО.

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