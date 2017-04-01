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Вибух прогримів на карнавалі у Франції, постраждали 20 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час карнавалу в комуні Вільпент в передмісті Парижа стався вибух, при якому постраждали близько 20 осіб, передає УНН із посиланням на Express.

ЗМІ інформує, що, за попередніми даними, подія не була терактом.

На місці працюють співробітники правоохоронних органів і рятувальники.

Нагадаємо, 16 березня в офісі Міжнародного валютного фонду у центрі Парижа вибухнув лист. При цьому легкі поранення обличчя і рук отримала працівниця фонду, яка його відкрила.

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