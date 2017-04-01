Взрыв прогремел на карнавале во Франции, пострадали 20 человек

СМИ информирует, что, по предварительным данным, событие не было терактом.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Напомним, 16 марта в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа взорвалось письмо. При этом легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.