Взрыв прогремел на карнавале во Франции, пострадали 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во время карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел взрыв, при котором пострадали около 20 человек, передает УНН со ссылкой на Express.
СМИ информирует, что, по предварительным данным, событие не было терактом.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Напомним, 16 марта в офисе Международного валютного фонда в центре Парижа взорвалось письмо. При этом легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.