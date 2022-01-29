Вибух газу в Запоріжжі: частина евакуйованих людей повернулася до будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Запоріжжі частина мешканців пошкодженого внаслідок вибуху будинку вже повернулася у свої квартири. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
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"Із чотирьох під’їздів будинку найбільше постраждав другий під’їзд. Трохи менші пошкодження отримав перший під’їзд. Повністю зруйновані дві квартири другого під’їзду: одна на другому поверсі, інша — на третьому. Там ушкоджено зовнішні стіни. Наразі в 3 та 4 під’їздах уже є світло, вода, опалення. В понеділок у цих під’їздах заплановано обстеження вентиляції та запуск газу. Мешканці квартир цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир. На завтра заплановано підключення опалення, водопостачання та електроенергії у 1-му під’їзді", — написав Куртєв.
Нагадаємо
28 січня у житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей постраждало.
Двох потерпілих госпіталізували. Одна жінка перебуває у тяжкому стані із 80% опіками тіла, друга має численні травми.