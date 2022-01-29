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Вибух газу в Запоріжжі: частина евакуйованих людей повернулася до будинку

Вибух газу в Запоріжжі: частина евакуйованих людей повернулася до будинку

Київ • УНН

 • 29283 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Запоріжжі частина мешканців пошкодженого внаслідок вибуху будинку вже повернулася у свої квартири. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.

Цитата

"Із чотирьох під’їздів будинку найбільше постраждав другий під’їзд. Трохи менші пошкодження отримав перший під’їзд. Повністю зруйновані дві квартири другого під’їзду: одна на другому поверсі, інша — на третьому. Там ушкоджено зовнішні стіни. Наразі в 3 та 4 під’їздах уже є світло, вода, опалення. В понеділок у цих під’їздах заплановано обстеження вентиляції та запуск газу. Мешканці квартир цих під’їздів вже повернулися до своїх квартир. На завтра заплановано підключення опалення, водопостачання та електроенергії у 1-му під’їзді", — написав Куртєв.

Нагадаємо

28 січня у житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей постраждало.

Двох потерпілих госпіталізували. Одна жінка перебуває у тяжкому стані із 80% опіками тіла, друга має численні травми.

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