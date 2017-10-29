Вибори в ОТГ: в ОПОРІ назвали найпоширеніші порушення станом на 12.00

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Станом на 12:00 ключовим зловживанням, зафіксованим спостерігачами, є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта. Такі випадки були зафіксовані на 7,4% ДВК, де відбувається голосування (зокрема в Сумській, Житомирській областях). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОПОРИ, передає УНН.

В ОПОРІ нагадали, що єдиною законною підставою для голосування на виборах є пред’явлення паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України. 92,6% виборчих дільниць послідовно дотримуються цієї норми Закону.

"В цілому, з моменту відкриття виборчих дільниць, усім виборцям забезпечена вільна можливість проголосувати. Разом з тим змушені констатувати, що в низці випадків ДВК не створили комфортні умови для практичної реалізації виборцями свого виборчого права, що призводить до черг на дільницях чи додаткових незручностей під час голосування. У день голосування проявляються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням ДВК, на які попередньо звертала увагу ОПОРА у своїх звітах: невідповідність площі приміщень для голосування кількості виборців, брак стаціонарних та переносних виборчих скриньок (Вінницька, Волинська обл.), кабінок для голосування, відсутність в комісій сейфів для збереження бюлетенів та іншої виборчої документації (Житомирська обл.). Черги на ДВК (зокрема в Херсонській області) спричинені тим, що значна кількість комісій сформована у мінімальному складі", - йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ також відзначили, що через відсутність сейфів (металевих шаф) на окремих ДВК виникають побоювання щодо спроможності дільничних виборчих комісій забезпечити збереження виборчих бюлетенів, печаток та іншої документації протягом всього дня голосування, на етапі підрахунку голосів та транспортування виборчої документації.

В день голосування критично проявляються проблеми з друком бюлетенів, на які теж звертала увагу ОПОРА. У Софіївській ДВК Херсонської області в бюлетені було виявлено відсутність кандидата в депутати, відповідно ТВК змушена була в оперативному порядку додруковувати і довозити бюлетені. На ДВК в м. Радомишль Житомирської були виявлені бюлетені для голосування за депутатів з неякісним друком (без тексту і спеціального захисту).

Натомість спостерігачі наголосили, що станом на 12:00 не фіксують випадків порушення таємниці голосування, зокрема фотографування виборцями бюлетенів.

"Не всі ДВК дотримуються вимоги щодо права присутності в приміщенні ДВК лише виборців, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, представників ЗМІ, членів ЦВК. Зокрема, в Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях спостерігачі зафіксували присутність на ДВК посадовців органів місцевого самоврядування, правоохоронців та інших сторонніх осіб.

Іншими порушеннями, виявленими спостерігачами ОПОРИ в першій половині дня голосування, є виявлення агітаційних матеріалів у приміщенні дільничних виборчих комісій (в Луганській, Полтавській областях), видачі бюлетенів виборцям без їхнього підпису (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

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Також спостерігачі відзначили, що в цілому процедурні порушення, свідками яких спостерігачі ОПОРИ стали на 12,4% виборчих дільниць, насамперед спричинені незлагодженою роботою та низьким рівнем компетентності членів окремих ДВК.

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