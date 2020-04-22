Вибори президента УПЛ: зареєстровано лише одного кандидата
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга підтвердила лише одного зареєстрованого кандидата на посаду президента організації, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ліги.
Олександр Шевченко став єдиним кандидатом на даному посаду.
Зазначимо, що звітно-виборчі збори учасників УПЛ мають відбутися 27 квітня. Однак не виключено, що вони будуть перенесені, якщо в Україні продовжать карантин до 12 травня.
Додамо, протягом двох років УПЛ керував Томас Грімм. На другий термін Грімм не став висувати свою кандидатуру.