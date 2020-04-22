Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинская Премьер-лига подтвердила только одного зарегистрированного кандидата на должность президента организации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
Александр Шевченко стал единственным кандидатом на данном должность.
Отметим, что отчетно-выборное собрание участников УПЛ должны состояться 27 апреля. Однако не исключено, что они будут перенесены, если в Украине продолжат карантин до 12 мая.
Добавим, в течение двух лет УПЛ руководил Томас Гримм. На второй срок Гримм не стал выдвигать свою кандидатуру.