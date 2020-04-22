Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 2368 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 63336 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100045 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104821 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130408 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130125 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

Выборы президента УПЛ: зарегистрирован только один кандидат

Киев  •  УНН

 • 10816 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинская Премьер-лига подтвердила только одного зарегистрированного кандидата на должность президента организации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.

Александр Шевченко стал единственным кандидатом на данном должность.

Отметим, что отчетно-выборное собрание участников УПЛ должны состояться 27 апреля. Однако не исключено, что они будут перенесены, если в Украине продолжат карантин до 12 мая.

Добавим, в течение двух лет УПЛ руководил Томас Гримм. На второй срок Гримм не стал выдвигать свою кандидатуру.

Украинские Национальные Новости

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